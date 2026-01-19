الحكم على المتهمين بالاعتداء على سائق الفردوس اليوم

تصدر محكمة جنح أكتوبر، حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة التعدي على سائق الفردوس، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على سائق سيارة ميكروباص وإتلاف مركبته.

تفاصيل الواقعة





وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، فان ميكروباص"، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.





وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 مارس الماضي حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالاعتداء على السائق وأحدث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية"، ووتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.