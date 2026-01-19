حدد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودة اللاعبين الدوليين للانتظام في التدريبات الجماعية، قبل المواجهة المرتقبة أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

توروب يمنح الدوليين راحة 48 ساعة ويحدد موعد عودتهم قبل مواجهة يانج أفريكانز

ويستعد الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية، في لقاء مقرر إقامته مساء الجمعة المقبل.

وقرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق الدوليين راحة لمدة 48 ساعة، عقب عودتهم من المغرب، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، على أن ينتظموا في تدريبات الفريق بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى مطار القاهرة مساء أمس الأحد، قادمة من المغرب، عقب ختام مشوار الفراعنة في البطولة القارية، والتي أنهاها المنتخب بالحصول على المركز الرابع، بعد الخسارة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.