230 ألف طبيب أسنان بحلول 2030.. المهن الطبية تعلن مفاجأة وطلبات إحاطة لتأخر التكليف

ينتظر عدد كبير من خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والعلوم الطبية، قرار التكليف من وزارة الصحة، بعد أن تأخر هذا القرار لأشهر كثيرة، وحصول هؤلاء الخريجين على وعود بحل هذه المشكلة.

أكد الدكتور محمد علاء الدين الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أن قضية التكليف تعتبر أزمة كبيرة للكثير من القطاعات، موضحًا أن آخر التطورات بشأن هذا الموضوع، هو أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، اجتمع مع اتحاد المهن الطبية، وتم الحديث عن معدلات الاحتياجات الفعلية، والجهات المستهدفة، وآلية توزيع الأطباء، وأن هناك خطة لتدريب الكوادر الطبية غير المكلفين.

قرارات التكليف

وأضاف الدكتور محمد علاء الدين الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه حتى هذه اللحظة خريجي طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي “في انتظار قرارات التكليف”، والتي كانت من المفترض أن تصدر من أشهر سابقة، وتحديدا في شهر 2025.

ولفت الدكتور محمد علاء الدين، إلى أن قرار عدم التكليف، يسبب حالة من الإحباط لجميع الخريجين غير المكلفين، والمطالب الآن بتكليف دفعات 2023 و2024 و2025، دون النظر لـ قرار التكليف على حسب الاحتياج؛ لأن هؤلاء الأطباء قد صدر قرار التكليف على حسب الاحتياج خلال فترة الدراسة.

وأشار إلى أن اليوم شهد تقديم أكثر من طلب إحاطة من خلال النواب، لحل هذه المشكلة، التي تسبب صدمة للخريجين ولأسرهم، بعد أن تحملوا فترة الدراسة، وكانوا منتظرين التكليف.

230 ألف طبيب أسنان



وأوضح أن عدد الخريجين مقارنة بالاحتياجات كبير جدا، مشيرا إلى أن خريجي طب الأسنان الآن وصل عددهم 120 ألف طبيب أسنان، وأنه بحلول عام 2030 سنصل إلى 230 ألف طبيب، وأن عدد الخريجين في العام يصل لـ 12 ألفا، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك زيادة في عدد الخريجين، وأعلى من احتياجات السوق.

وأعلنت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بـ أول طلب إحاطة لها في المجلس الجديد بشأن حل أزمات تكليف الفرق الصحية في مجالات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الطبية، وذلك عملاً بحكم المادة 134من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت “ سعيد ” في طلبها أن تأخير تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان ومعالجي العلاج الطبيعي، وغلق تعديل التكليف لمكلفي العلوم الطبية يمثل أزمة سنوية تؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة وكفاءة الفريق الطبي.

وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان ودعم العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة مناقشة هذا الأمر بشكل مستفيض للقضاء على هذه الأزمات نهائيًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على التزام البرلمان بمتابعة تطبيق الحلول المقترحة بما يضمن استقرار الفرق الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .



كما تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار و وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور بشأن تأخر تكليف خريجي كليات طب الأسنان و عدم وضع حلول للحفاظ على مستقبل الأطباء و المهنة.

وأشارت وكيل لجنة القوي العاملة النائبة راوية مختار إلى أنه في ظل تزايد الأعداد بشكل غير مسبوق و أيضا سوء التخطيط في فتح المزيد من كليات طب الأسنان و عدم التنسيق و ربط أعداد الخريجين بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والقطاع الصحي نجد أننا أمام أزمة حقيقية يجب التدخل وحلها.