قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحويلات مرورية بتقاطع محور المشير طنطاوى مع الطريق الدائرى «كوبرى التسعين الجنوبى»
هاني سري الدين يتقدم بأوراق ترشحة لرئاسة الوفد 2026.. صور
نائبة رئيس فنزويلا: نطالب بدليل على أن مادورو وزوجته على قيد الحياة
أجور عادلة وتنظيم المهن الطبية أبرزها.. ملفات عالقة تنتظر برلمان 2025
السماء تحولت إلى اللون الأحمر .. شاهد عيان من فنزويلا يصف مشهد الانفجارات الأمريكية
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أجور عادلة وتنظيم المهن الطبية أبرزها.. ملفات عالقة تنتظر برلمان 2025

إيرين سعيد - عضو مجلس النواب
إيرين سعيد - عضو مجلس النواب
أميرة خلف

تزامنا مع اقتراب انتخابات النواب 2025 من محطتها الأخيرة، أعلنت النائبة إيرين سعيد، الفائزة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 عن محافظة القليوبية، تقدمها بالعديد من التعديلات على بعض اللوائح والقوانين التي تمس القطاعات الصحية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن هناك فجوات كبيرة تؤثر على المواطنين وتعيق تحقيق العدالة والاستفادة الفعلية من التشريعات.

وسلطت “سعيد” الضوء على أزمة تكليف الصيادلة ومواجهة الدخلاء على المهنة، مؤكدة أن هناك ضرورة عاجلة لتعديل قانون مزاولة المهنة وضبط سوق العمل الطبي. 


وأوضحت عضو البرلمان، في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحتاج إلى تعديل عاجل لمواجهة دخلاء المهنة، مشيرة إلى أن العديد من القوانين صدرت ولم يتم تنفيذها حتى الآن، وهو ما يؤثر سلبًا على منظومة الصحة والخدمات الطبية.

كما نوهت “ سعيد”  إلى ضرورة إعادة النظر في نظام التكليف للصيادلة وخريجي طب الأسنان والعلاج الطبيعي، بما يحقق التوازن بين عدد الخريجين واحتياجات سوق العمل.

وفي ملف صناعة الدواء، أكدت عضو البرلمان أن مصر لا تمتلك حتى الآن استراتيجية وطنية واضحة لتوطين الصناعة الدوائية، مطالبة بسن حوافز لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة 

كما أشارت إلى أن الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة المصنعة محليًا لا ترقى للمستوى المطلوب مقارنة بالمستوردة، داعية إلى وضع معايير واضحة للجودة والتكلفة لضمان استفادة المستحقين.

وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، لفتت إلى وجود مشكلات في كارت الخدمات المتكاملة وعدم متابعة الحالات بما يتوافق مع تطور الإعاقة، مطالبة بتحسين منظومة الدعم لضمان وصوله لمن يستحقه فعليًا. 

تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال

كما شددت على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال، ومراجعة آليات الشفافية والحوكمة في وزارة الإسكان لضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بالمشروعات السكنية.

وفيما يخص البيئة، أكدت أن أزمة المخلفات بمحافظة القليوبية مثال واضح على غياب المنظومة المتكاملة لإدارة القمامة، داعية الحكومة إلى تقديم دعم مباشر للمحافظات وتحسين منظومة النظافة وإعادة التدوير.


وقالت “سعيد” إن مطالبها تأتي في إطار مسئوليتها تجاه المواطنين، وإنها ستتابع تطبيق القوانين على أرض الواقع لضمان حقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن تحسين الخدمات في القطاعات الصحية والاجتماعية والبيئية يمثل خطوة أساسية نحو التنمية المستدامة.

وتنطلق اليوم الجولة السابعة والختامية من انتخابات مجلس النواب، والتي تجري في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، وهي الدوائر المتبقية من أصل 30 دائرة سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها، قبل أن يُحسم الطعن في ثلاث دوائر منها بحكم قضائي نهائي، لتُستكمل العملية الانتخابية في الدوائر السبع والعشرين المتبقية.

وفتحت اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت 3 يناير 2026، لبدء استقبال الناخبين للتصويت بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل، وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.

محافظة القليوبية انتخابات النواب 2025 أزمة تكليف الصيادلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأجهزة التعويضية ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار تستقبل مديرة مكتب التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر

رئيس القومي للمرأة تستقبل مديرة مكتب التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر

غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات

الإسكندرية: إعادة الانتخابات تجرى فى 152لجنة وتغيير أخري بـ سيدى بشر

غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات

رئيس لجنة متابعة الانتخابات بأسيوط: الإعادة تجرى فى 353 لجنة فرعية وتأخر «ديروط» 45 دقيقة

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد