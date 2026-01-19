مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباص مع ملاكي بطريق القصير مرسي علم

​لقيت سيدة مصرعها ، صباح اليوم الإثنين، فيما أصيب 5 آخرون، فى حادث تصادم سيارتين بطريق القصير مرسي علم جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القصير مرسي علم.

علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكى بميكروباص بطريق القصير مرسي علم بمنطقة بورت غالب، أسفر عن مصرع "دعاء ع م" 36 عام وإصابة كلا من "عبدالرحيم ج ع" 50 عام كدمة بالرأس، و "إبراهيم ح م" 42 عام كدمات بالجسم، و"محمد ف م" 24 عام كدمات وسحجات بالجسم، و"بيومى م ب" 30 سنة كدمات بالجسم، و"محمد ه ف" 28 عام كدمات بالجسم.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى مرسي علم لجراحات اليوم الواحد تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى مستشفى القصير والاصيل لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.