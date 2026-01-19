قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقطاع مفاجئ للكهرباء فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال كلمة وزير الأوقاف
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي"
شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية
الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم
حماس: 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم آلاف المعتقلين بلا تهمة
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد جامعة إكستر البريطانية

وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع وفد جامعة إكستر البريطانية، برئاسة الدكتور ريتشارد فوليت نائب رئيس جامعة إكستر البريطانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وبريطانيا، مُشيدًا بالتنامي الملحوظ في أوجه التعاون المشترك في مجال التعليم الجامعي، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها البريطانية بما يسهم في تعزيز القدرات الأكاديمية والبحثية لدى الجانبين.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير، إلى تنفيذ العديد من المشروعات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد، مع استمرار جهود تطوير الجامعات القائمة، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، والتحديث المستمر للمناهج الدراسية.

ولفت إلى اهتمام الدولة بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليًا داخل مصر، باعتبارها أحد المسارات المتميزة التي تتيح فرص الحصول على تعليم عالٍ بمستوى دولي من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية، بما يعزز المنظومتين التعليمية والبحثية.

ونوه الوزير إلى أن التعاون مع جامعة إكستر البريطانية يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة الهادفة إلى تشجيع الجامعات العالمية المتقدمة في التصنيفات الدولية على التعاون مع الجامعات المصرية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتعزيز فرص الحصول على تعليم دولي متميز وشهادات معتمدة من الجامعات الأم، فضلًا عن الإسهام في جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة للاستفادة من توافر فرص التعليم الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية.

من جانبه، أعرب وفد جامعة إكستر عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وبريطانيا، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين الجانبين، مشيدًا بدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستثمار في مجال التعليم وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة إكستر البريطانية، لتأسيس حرم متميز لجامعة إكستر البريطانية داخل الحرم الجامعي الدولي لجامعة عين شمس.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتورة سلوى رشاد أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتور محمد صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي.

وحضر من الجانب البريطاني، مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، و هبة الزين رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وغادة شريف مدير علاقات الشراكات العالمية بجامعة إكستر، وبيتر كلاك مدير عام إدارة الشراكات العالمية بجامعة إكستر.

