انقطاع مفاجئ للكهرباء فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال كلمة وزير الأوقاف

شهد المؤتمر الدولي السادس والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية واقعة مؤسفة أثناء إلقاء د أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمته نائبا عن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بانقطاع التيار الكهربائي الأمر الذي ترتب عليه دخول القاعة في ظلام دامس لعدة دقائق. ورغم ذلك استمر الوزير في إلقاء كلمته.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددًا من القضايا المحورية المتعلقة بأخلاقيات المهن في الإسلام، وتأثير التحولات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، على سوق العمل، ودور القيم الدينية في توجيه الممارسة المهنية والحفاظ على البعد الإنساني.

كما سيشارك مفتي جمهورية الكاميرون في الجلسة العلمية الثانية، بعنوان: «المهن في الزمان النبوي الشريف: إحصاؤها، وآدابها، وأخلاقياتها، وفقهها».