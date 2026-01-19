قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

يؤدي للموت فورا .. تحذير مهم عن مرض قاتل ينتقل من القطط والكلاب

السعار
السعار
ريهام قدري

حذرت الدكتورة سماح نوح، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، من خطورة مرض السعار، مؤكدة أنه من أخطر الأمراض الفيروسية القاتلة التي لا علاج لها بعد ظهور الأعراض، ويتسبب سنويًا في وفاة ما يقرب من 55 إلى 59 ألف شخص على مستوى العالم.


وأوضحت أن جميع الحيوانات ذات الدم الحار يمكن أن تُصاب بالسعار وتنقله إلى الإنسان، مشيرة إلى أن الخفافيش تُعد من أخطر مصادر العدوى، إلى جانب الكلاب والقطط، خاصة القطط المصابة نظرًا لخفة حركتها وسهولة احتكاكها بالإنسان.


فيروس فريد وخطير
وأضافت أن السعار هو المرض الوحيد الذي ينتقل فيه الفيروس عبر الممرات العصبية وليس الدم، في طريقه المباشر إلى المخ، وهو ما يفسر خطورته الشديدة. وبمجرد ظهور الأعراض على المصاب، تصبح الوفاة حتمية.


وبيّنت أن فترة حضانة الفيروس تختلف من حالة لأخرى، وقد تمتد من أيام قليلة إلى عدة أشهر أو حتى سنوات، وفقًا لمكان العضة وقربها من المخ وكمية الفيروس التي دخلت الجسم.


لماذا يُعرف برهاب الماء؟

 


وأشارت إلى أن السعار يُعرف باسم “رهاب الماء”، حيث يعاني نحو 90% من المصابين من شلل في عضلات البلع، ما يؤدي إلى صعوبة شديدة في البلع وخوف وتوتر عند رؤية الماء.
مراحل المرض


يمر السعار بثلاث مراحل أساسية:


المرحلة البادرية: تستمر حوالي 3 أيام ويظهر خلالها تغير في السلوك.
مرحلة الهياج العصبي: وتتسم بالعنف والهجوم.
المرحلة الشللية: يحدث فيها شلل في البلعوم والفك، يعجز المصاب خلالها عن البلع أو العض، وتنتهي بالوفاة خلال أيام.
الوقاية هي الأمل الوحيد
وشددت سماح نوح على أن الإسعاف السريع بعد العضة أو الخربشة هو خط الدفاع الأول، ويتمثل في:
غسل مكان الإصابة فورًا بالماء الجاري والصابون لفترة كافية.
تطهير الجرح بمطهر قوي.


التوجه فورًا إلى أقرب وحدة صحية أو مستشفى لتلقي المصل واللقاحات اللازمة، على ألا يتجاوز ذلك 3 أيام من وقت الإصابة.
وأوضحت أن البروتوكول الحديث يعتمد على 4 جرعات من اللقاح تُؤخذ خلال 28 يومًا، وفق جدول زمني محدد، مع ضرورة الالتزام الكامل بالجرعات وعدم التوقف في منتصفها.



وأكدت أن تجاهل أخذ المصل يعرض المصاب لخطر الوفاة، حتى وإن لم تظهر الأعراض فورًا، إذ قد تظهر بعد فترة طويلة. كما حذرت من أن المصاب في المراحل المتقدمة قد ينقل العدوى لغيره في حالات نادرة، مثل زراعة الأعضاء.


واختتمت بالتأكيد على أن السعار مرض صامت وخطير، وخطورته الحقيقية تكمن في أنه يهاجم الجهاز العصبي مباشرة، وأن الوقاية والتدخل السريع هما الوسيلة الوحيدة للنجاة.

مرض السعار السعار رهاب الماء

