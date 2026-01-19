منعه من الدخول.. القبض على فرد أمن بمول تجارى تعدى على طالب بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام فرد أمن إدارى بأحد المولات بالتعدى على نجلها وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى، تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "مصاب بجرح قطعى بالوجه"، بتضرره من فرد أمن إدارى بأحد المولات لقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب مشاجرة بينهما لمنعه من دخول المول محل عمله.



وأمكن ضبط مرتكب الواقعة (فرد أمن - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل منعه من الدخول تنفيذاً لتعليمات الإدارة الخاصة بالمول بمنع دخول الشباب بمفردهم دون أسرهم أيام العطلات الأسبوعية، خشية تعرضهم للمترددين على المول.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



