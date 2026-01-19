قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
محافظات

التفاصيل الكاملة لحريق جراج بمول العجمي.. والسبب مفاجأة

أحمد بسيوني

شهد جراج أحد المولات بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، اندلاع حريق هائل أسفر عن تفحم سيارة وتلفيات بعدد من السيارات وتروسيكلين، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل جراج المول.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وضباط القسم وقوات الحماية المدنية يرافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. 

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي داخل غرفة الحارس، وتصادف وجود تروسيكل مجاور للغرفة يحتوي على مواد بترولية، ما ساهم في سرعة انتشار النيران واشتدادها.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، كما جرى تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد اشتعال النيران، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards
يسرا
فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين
مى عمر
