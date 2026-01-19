التفاصيل الكاملة لحريق جراج بمول العجمي.. والسبب مفاجأة

شهد جراج أحد المولات بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، اندلاع حريق هائل أسفر عن تفحم سيارة وتلفيات بعدد من السيارات وتروسيكلين، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل جراج المول.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وضباط القسم وقوات الحماية المدنية يرافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي داخل غرفة الحارس، وتصادف وجود تروسيكل مجاور للغرفة يحتوي على مواد بترولية، ما ساهم في سرعة انتشار النيران واشتدادها.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، كما جرى تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد اشتعال النيران، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.