مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق الضبعة الصحراوي

لقي شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي على طريق الضبعة الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الضبعة ـ الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز وادى النطرون، ووجود متوفين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين بعد الفحص اصطدام سيارة نقل بسيارة ملاكي على طريق الضبعة الصحراوي.

وأسفر الحادث عن وفاة حسين محمد السيد واكد، 42 عاما، قائد السيارة الملاكي، ومرافقه عبد النبي عبد القادر أحمد علي، 57 عاما، ومقيمين محافظة الشرقية، وتم إيداع الجثتين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.