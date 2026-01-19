إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..غداً

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى ، وذلك غداً الثلاثاء 20 يناير 2026 في محافظات ( دمياط - شمال سيناء - الإسكندرية - سوهاج - قنا - الفيوم - أسيوط - الغربية ) ... يوم 20 يناير 2026

بينما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى في محافظات ( المنوفية - القليوبية - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - الجيزة - بني سويف - المنيا - الإسماعيلية ) .. يوم 21 يناير 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى في محافظات ( القاهرة - جنوب سيناء - السويس - الوادي الجديد - بورسعيد - البحر الأحمر - مطروح - أسوان - الأقصر - البحيرة )

ومن جانبها ، قامت الادارة العامة الاحصاء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بربط اكواد الطلاب المرسل من المكتب الياباني بأسماء الطلاب والمحافظة والإدارة المدرسية و هؤلاء الطلاب الذين لهم حق الاعادة ، وتم ارسالها على موقع المدرسة ليقوم مسئول الاحصاء بالمدرسة بتسليم ملف اسماء هؤلاء الطلاب لمدير المدرسة لعمل لجان الاختبار

ويمكن لكل مدرسه الدخول على استمارة التلميذ ، و طباعة كشوف الطلاب المقرر لهم إعادة الامتحان و إبلاغ الطلاب ، و اجراء الاستعدادات

ضوابط عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (عملي) لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر منصة كيريو Qureo .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة اتباع الضوابط التالية لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي :