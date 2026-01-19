انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في أوروبا بعد تهديدات ترامب الجمركية

انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في أوروبا، اليوم /الاثنين/، بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على الدول الأوروبية حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند.



وذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي أن أسواق الأسهم انخفضت في آسيا، ومن المتوقع أن تفتح أسواق أوروبا على انخفاض أيضًا، حيث دفعت هذه المستجدات المستثمرين القلقين إلى البحث عن ملاذات آمنة.



وانخفضت أسهم شركة (ألفابت) التكنولوجية العملاقة المدرجة في فرانكفورت بنسبة 2.4%، كما انخفضت أسهم شركتي إنفيديا ومايكروسوفت بنسبة 2.2%.



وأعلن ترامب أمس /الأحد/ أنه سيفرض تعريفات جمركية على ثماني دول أوروبية، هي الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، لمعارضتها سيطرة الولايات المتحدة على جزيرة جرينلاند.