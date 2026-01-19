أسعار النحاس تستأنف مكاسبها مع تراجع الدولار بفعل تهديدات ترامب بشأن جرينلاند

استأنفت العقود الآجلة للنحاس، مكاسبها في تعاملات اليوم /الاثنين/، مع تراجع الدولار الأمريكي عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بشأن جرينلاند، بينما حقق الاقتصاد الصيني نموا تماشى مع المستهدف الحكومي.



وارتفع سعر النحاس بنسبة 1.3% ليصل إلى 12,965 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن، وقفز سعر النيكل بنسبة 2.6%، وزاد سعر القصدير بنسبة 2.8%، بينما صعد سعر الألومنيوم بنسبة 0.8%.



وهدد الرئيس الأمريكي بأنه سيفرض رسوما جمركية على ثماني دول أوروبية منها ألمانيا والمملكة المتحدة لرفضها خطة واشنطن للاستحواذ على جرينلاند، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن النفيسة مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وقد أثر ذلك جزئيا على المعادن الأساسية رغم أن حربا تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن تضع ضغطًا على الطلب الصناعي.



وشهد النحاس ارتفاعا قويا على مدار خمسة أشهر مدفوعا بنقص الإمدادات وطلب قوي نتيجة طفرة الذكاء الاصطناعي، الذي يزيد الطلب على المعدن المستخدم في الأسلاك ومعدات الطاقة المتجددة، كما أسهمت عمليات الشراء المكثفة للمعادن في الصين في الأسابيع الأخيرة في دعم الأسعار، إلى جانب ما يُعرف بـ«تجارة تآكل القيمة» التي تشجّع المستثمرين على تجنب الأصول المالية التقليدية.



وقال "وو كونجين"، رئيس أبحاث المعادن الأساسية بشركة Minmetals Futures Co، "إن النحاس يتحرك بالتوازي مع الفضة والذهب»، في إشارة إلى تحسن المعنويات تجاه المعادن.



وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5% العام الماضي، رغم تباطؤ في الأشهر الأخيرة، في حين أن أسعار المنازل الصينية انخفضت في ديسمبر؛ ما يدل على استمرار ضعف قطاع العقارات الذي يضغط على الطلب.



يأتي هذا الأداء القوي للنحاس في ظل تداخل عوامل مالية وجيوسياسية واقتصادية، تشمل ضعف الدولار، وتصاعد التوترات التجارية، واستمرار نقص المعروض العالمي، مقابل طلب طويل الأجل مدفوع بالتحول للطاقة والتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ما يبقي أسواق المعادن تحت تأثير تقلبات مرتفعة وفرص صعود قائمة خلال الفترة المقبلة.



وذكر راديو (لاك) السويسري أنه في تمام الساعة 7:10 صباحا تأرجح سعر أونصة الذهب حول 4670 دولارا، بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 4690 دولارا خلال الليل، وارتفع سعر أونصة الفضة بنسبة تقارب 4% ليتجاوز 93 دولارا، بعد أن سجل هو الآخر مستوى قياسيا جديدا بلغ 94 دولارا.



وأشار بنك (اي.جي) البريطاني في تحليل أجراه صباح اليوم /الاثنين/ إلى أن تصريحات دونالد ترامب الأخيرة تزيد من المخاوف بشأن احتمال انهيار التحالف عبر الأطلسي وانهيار الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها العام الماضي مع العديد من الدول الأوروبية؛ ما يعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة.



وتوقع خبراء منصة (تريدينج ايكونومكس) أن يواصل الذهب مساره التصاعدي في عام 2026، بعد عام من النمو القوي في 2025 مدفوعا بعدم الاستقرار السياسي في فنزويلا، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واحتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.