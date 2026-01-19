قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
برلمان

ناجي الشهابي: لا نعترف بيناير إلا عيدا للشرطة فقط في مصر

ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، وعضو مجلس الشيوخ
ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، وعضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، وعضو مجلس الشيوخ : "لا نعترف بيناير إلا عيدًا للشرطة فقط في مصر".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تعديلات الضريبة على العقارات المبنية.

وكان قد ألقى رئيس مجلس الشيوخ  المستشار عصام الدين فريد كلمة بمناسبة ذكرى (عيد الشرطة وثورة 25 يناير) ، قائلا: “هذا اليومُ الذي تتزامنُ معهُ الذكرى الرابعةُ والسبعون لعيدِ الشرطةِ المصرية.. يومٌ نحتفي فيهِ بأعظمِ قيمِ التضحيةِ والبطولةِ والفداء.. نحتفي بذكرى تضحياتِ رجالٍ وقفوا كالجبالِ الشامخةِ في وجهِ العدوانِ الغاشم.. وقَدَمُوا أرواحَهُم فداءً للوطن .. في ملحمةِ الإسماعيليةِ الخالدةِ عام ١٩٥٢.. التي ستظلُّ شُعلةً متجددةً تُذَكِّرُ الأجيالَ تلوَ الأجيالِ بأنَّ أرضَ الوطنِ وسيادتَهُ أغلى منَ النفسِ وأعزُّ منَ الروح”.

وقال فريد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: رجالُ الشرطةِ المصريةِ اليوم.. هم امتدادٌ راسخٌ لهذهِ الروحِ الوطنيةِ العظيمة.. وحراسٌ أوفياءُ لمسارِ التنميةِ الشاملةِ الذي تبتغيهِ بلادُنا.. فهم يقفون على خطوطِ المواجهةِ الداخليةِ للحفاظِ على أمنِ المواطنِ واستقرارِ المجتمعِ.. ضحوا بأرواحِهِم في معركةِ مكافحةِ الإرهابِ واقتلاعِ جذورِه.. ليوفروا للوطنِ والمواطنينَ مناخًا آمنًا ومستقرًا.. يسيرُ خلالَهُ الوطنُ بثباتٍ في حاضرِه.. ليبنيَ مستقبلَهُ بحكمةٍ واقتدارٍ. 

وأضاف: “ ويطيبُ لي بهذهِ المناسبةِ أن أتقدمَ بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ مجلسِ الشيوخِ.. بأسمى آياتِ التهاني وأطيبِ الأمنياتِ.. إلى فخامةِ السيدِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي.. رئيسِ الجمهوريةِ.. وإلى السيدِ اللواءِ محمود توفيق.. وزيرِ الداخليةِ.. وإلى أعضاءِ هيئةِ الشرطةِ المصريةِ الأوفياءِ، وموجهًا تحيةَ إجلالٍ وتقديرٍ لأرواحِ شهداءِ الواجبِ ولأسرِهِمُ الصابرةِ، داعياً اللهَ أن يتغمدَهُم بواسعِ رحمتِهِ”.

و تابع: " كما يتزامنُ هذا اليومُ - أيضًا - مع ذكرى ثورةِ الخامسِ والعشرين من يناير .. هذه الثورةُ التي كادت أن تتعرضَ للاختطافِ على يدِ جماعةٍ ضالّة... سعت إلى مصادرةِ إرادةِ الأمةِ والنيلِ من هويتِها... غيرَ أنَّ الأمةَ المصريةَ أثبتت، مرةً بعدَ مرةٍ، أنَّ وعيَها أصلبُ من أن يُستباح... وأنَّ هويتَها أبقى من أن تُصادر... فقيّضَ اللهُ لهذا الوطنِ رجالًا أوفياء.. صانوا الدولة.. وحموا الهوية.. واستعادوا للشعبِ حقَّه.. يومَ أحاطوا بثوارِ الثلاثين من يونيو بسياجٍ منَ الوطنيةِ والعزةِ والكرامة... وبهذهِ المناسبةِ أتقدمُ إلى الشعبِ المصريِّ جميعِهِ بخالصِ التهاني وأطيبِ الأمنياتِ.

و اختتم :"حفظَ اللهُ مصرَ وشعبَها وجيشَها وشرطتَها، من كلِّ مكروهٍ وسوء.. وأدامَ على وطنِنا العزيزِ الأمنَ والأمانَ والاستقرار".

