بدء فعاليات حملة «٣٦٥ يوم سلامة» بالمنشآت الصحية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق فعاليات حملة «٣٦٥ يوم سلامة» داخل المنشآت الصحية بالمحافظة بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط.



أوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز ثقافة السلامة وسلامة المرضى، ورفع مستوى وعي المواطنين بحقوقهم داخل المنشآت الصحية، بما يشمل الحق في المعاملة الكريمة، والحصول على خدمة صحية آمنة، والحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات

ولفت وكيل صحة الوادي الجديد، إلي أن حملة «٣٦٥ يوم سلامة» تهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية وسلامة المرضى، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق بيئة صحية آمنة داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.