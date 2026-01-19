إعلان أسماء المرشحين لمسابقة المدير الفعال ومقابلات شخصية بالتعليم.. 26 يناير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه ايماءا إلى مسابقة المدير الفعال الخاصة بترشيح 2 مديرين متميزين وفعالين ، وبالاشارة إلى ملفات الانجازات الالكترونية التي تم ارسالها وتقييمها من قبل أعضاء لجنة التقييم ، فقد تقرر عقد مقابلات شخصية للمرشحين لإستكمال التقييم، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة يوم الاثنين 26 يناير 2026 الساعة 9 صباحا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشوف أسماء القيادات المرشحين لمسابقة المدير الفعال والذين سيعقد لهم المقابلة الشخصية

وتهدف مسابقة “المدير الفعال قائد التغيير ” إلى بناء نموذج قيادي يحتذى به قادر على صناعة بيئة تعلم محفزة ويتجسد فيه الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع ويكون قادراً على حل التحديات الجوهرية داخل بيئة المدرسة بكفاءة وتحقيق بيئة جاذبة تسهم في الحد من غياب الطلاب كما يعمل على دفع عجلة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين داخل المدرسة وخارجها وتفعيل المشاركة المجتمعية الحقيقية من وإلى المدرسة ويقوم باستقطاب ولي الأمر كشريك فاعل في العملية التعليمية ويضع نصب عينيه التطبيق الفعلي لمعايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

على جانب آخر ، كانت حالة من الجدل قد سادت موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة بعد تداول أنباء تزعم صور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ينص على اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المتحدث الرسمي عدم صحة هذه المنشورات جملة وتفصيلا، مطالبا بتحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.