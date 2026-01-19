قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلان أسماء المرشحين لمسابقة المدير الفعال ومقابلات شخصية بالتعليم.. 26 يناير

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه ايماءا إلى مسابقة المدير الفعال الخاصة بترشيح 2 مديرين متميزين وفعالين ، وبالاشارة إلى ملفات الانجازات الالكترونية التي تم ارسالها وتقييمها من قبل أعضاء لجنة التقييم ، فقد تقرر عقد مقابلات شخصية للمرشحين لإستكمال التقييم، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة يوم الاثنين 26 يناير 2026 الساعة 9 صباحا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشوف أسماء القيادات المرشحين لمسابقة المدير الفعال والذين سيعقد لهم المقابلة الشخصية

وتهدف مسابقة “المدير الفعال قائد التغيير ” إلى بناء نموذج قيادي يحتذى به قادر على صناعة بيئة تعلم محفزة ويتجسد فيه الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع ويكون قادراً على حل التحديات الجوهرية داخل بيئة المدرسة بكفاءة وتحقيق بيئة جاذبة تسهم في الحد من غياب الطلاب كما يعمل على دفع عجلة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين داخل المدرسة وخارجها وتفعيل المشاركة المجتمعية الحقيقية من وإلى المدرسة ويقوم باستقطاب ولي الأمر كشريك فاعل في العملية التعليمية ويضع نصب عينيه التطبيق الفعلي لمعايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

على جانب آخر ، كانت حالة من الجدل قد سادت موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة بعد تداول أنباء تزعم صور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ينص على اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المتحدث الرسمي عدم صحة هذه المنشورات جملة وتفصيلا، مطالبا بتحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم مقابلات شخصية التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

الحبس 3 شهور عقوبة كل من انتفع دون وجه حق بخدمة من خدمات الاتصالات

مجلس الشيوخ

إسكان الشيوخ تناقش ملف التصالح في مخالفات البناء

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضريبة

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد