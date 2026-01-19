الممثل والمنتج الأمريكى Odain Watson يزور مدينة الإنتاج الإعلامى | صور

زار الممثل والمنتج الأمريكي Odain Watson مدينة الإنتاج الإعلامي ، في جولة تفقد خلالها مناطق التصوير المفتوحة وعدد من الأستديوهات والمراكز العلمية ومنها مركز إحياء التراث السمعي والبصري ، وأستديو الصوت.

وأبدى الممثل والمنتج الأمريكي Odain Watson إعجابه الشديد ، بما شاهده من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تملكها المدينة، ومناطق التصوير المفتوحة التي تتميز بتنوع الطرز المعمارية التي تناسب كافة أنواع التصوير.



ويعد Odain Watson من الشخصيات السينمائية البارزة ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات المسرح والسينما والتليفزيون والموسيقى ، واشتهر بأدواره في عدد من الأفلام الأمريكية الشهيرة.