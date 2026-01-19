مظلوم: تعديلات «مستقبل وطن» على الضريبة العقارية تحقق العدالة

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أهمية التعديلات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن على قانون الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنها تستهدف ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف «مظلوم»، في تصريحات له اليوم أن التعديلات التي تنص على الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة العقارية في حالات عدم الانتفاع بالعقار نتيجة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة الخارجة عن إرادة المالك، تمثل استجابة حقيقية لمطالب شريحة واسعة من المواطنين، وتعكس حرص الحزب على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التعديلات تراعي أوضاع العقارات المغلقة أو المتضررة في مختلف المحافظات، سواء بسبب كوارث طبيعية أو قرارات إدارية أو أحداث استثنائية تحول دون الانتفاع الفعلي بالعقار، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحق المواطن في الحماية الاجتماعية.