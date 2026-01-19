عماد الدين حسين: إسرائيل ما زالت تراهن على التضييق على الفلسطينيين ومنع دخول المساعدات

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، إن الفلسطينيين بمفردهم لا يستطيعون مواجهة إسرائيل عسكريًا.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفارق الكبير في القدرات العسكرية والتحالفات الدولية يجعل من المستحيل حسم الصراع لصالح الفلسطينيين وحدهم، رغم ما قدموه من نماذج لافتة في البطولة والصمود على مدار عقود طويلة.

وأوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، أن الصراع يشهد منذ سنوات سباقًا متواصلًا لتغيير الحقائق على الأرض، إلا أن هذا السباق ترسخ بصورة أكبر مع مجيء الحكومة الإسرائيلية الائتلافية المتطرفة، وازداد حدة عقب العدوان الأخير على قطاع غزة.

وبيّن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، أن هذا المسار لا يقتصر على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، بل يمتد إلى محاولات متعمدة لتقطيع أوصال قطاع غزة نفسه.

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي صرّح قبل أسابيع بأن ما تسيطر عليه إسرائيل يمثل حدودها، في إشارة إلى المناطق التي تحتلها داخل قطاع غزة.

وذكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، أن إسرائيل تسيطر حاليًا على ما يقرب من 60% من مساحة القطاع، وتواصل بشكل يومي عمليات الهدم، بما يؤدي إلى تجريف هذه المناطق من السكان والزراعة وكل مظاهر الحياة.

وواصل، أن إسرائيل ما تزال تراهن على سياسة التضييق المستمر على الفلسطينيين، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وعرقلة إدخال الخيام ومعدات إزالة الركام، لافتًا، إلى أن الساحة الإسرائيلية شهدت مؤخرًا انتقادات حادة، من بينها انتقادات صادرة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم الدعم الكبير الذي قدمه لإسرائيل.

