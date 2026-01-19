ضبط 3 متهمين سرقوا دفاتر مكتب شهر عقاري بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية في كشف ملابسات واقعة اقتحام مكتب شهر عقاري وسرقة عدد من الدفاتر الرسمية، وضبط المتهمين وإعادة المسروقات.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا باقتحام مجهولين أحد مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الإسماعيلية، وسرقة عدد من الدفاتر التي تحتوي على مطالبات وعقود أراضٍ ومستندات رسمية هامة.

وبإجراء التحريات المكثفة وجمع المعلومات، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم 3 أشخاص، كسروا باب المكتب واستولوا على 15 دفترًا خاصًا بالمطالبات والعقود، بقصد الاستفادة منها بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الدفاتر المسروقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضرا بالحادث، والتحفظ على المضبوطات.