نائبة تقترح إطلاق مبادرة "صناع مصر" لتحويل التعليم الفني إلى قوة إنتاجية

تقدمت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إطلاق مبادرة قومية برلمانية كبرى تحت عنوان "صُنّاع مصر".

وتهدف المبادرة إلى إحداث ثورة في منظومة التعليم الفني وتحويلها من إطارها التقليدي إلى قوة إنتاجية فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت النائبة جيهان شاهين اقتراحها إلى الحكومة ممثلة فى وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن المبادرة تأتي اتساقاً مع توجيهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة وبناء اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة ورأس المال البشري.

وأوضحت الدكتورة جيهان شاهين في مقترحها أن محاور مبادرة "صُنّاع مصر" ترتكز على عدد من المحاور أهمها إطلاق "الهوية المهنية الرقمية" للطالب الفني لتسهيل تتبعه ودمجه في سوق العمل والعمل على تغيير الصورة الذهنية النمطية عن التعليم الفني في المجتمع المصري.

وأكدت الدكتورة جيهان شاهين عضو مجلس النواب أن التعليم الفني هو "قاطرة التنمية الصناعية"، مشيرة إلى أن تحويل المدارس إلى وحدات إنتاجية يمثل نقلة نوعية تنهي الفجوة بين التعليم وسوق العمل. وتساهم بشكل مباشر في القضاء على البطالة .

وطالبت النائبة جيهان شاهين بإحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، وزير التربية والتعليم

الفريق وزير الصناعة ، الدكتور وزير التخطيط

تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع المبادرة حيز التنفيذ.