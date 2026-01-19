قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة تقترح إطلاق مبادرة "صناع مصر" لتحويل التعليم الفني إلى قوة إنتاجية

النائبة جيهان شاهين
النائبة جيهان شاهين
عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إطلاق مبادرة قومية برلمانية كبرى تحت عنوان "صُنّاع مصر".

وتهدف المبادرة إلى إحداث ثورة في منظومة التعليم الفني وتحويلها من إطارها التقليدي إلى قوة إنتاجية فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت النائبة جيهان شاهين اقتراحها إلى الحكومة ممثلة فى وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن المبادرة تأتي اتساقاً مع توجيهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة وبناء اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة ورأس المال البشري.

وأوضحت الدكتورة جيهان شاهين في مقترحها أن محاور مبادرة "صُنّاع مصر" ترتكز على عدد من المحاور أهمها إطلاق "الهوية المهنية الرقمية" للطالب الفني لتسهيل تتبعه ودمجه في سوق العمل والعمل على تغيير الصورة الذهنية النمطية عن التعليم الفني في المجتمع المصري.

وأكدت الدكتورة جيهان شاهين عضو مجلس النواب أن التعليم الفني هو "قاطرة التنمية الصناعية"، مشيرة إلى أن تحويل المدارس إلى وحدات إنتاجية يمثل نقلة نوعية تنهي الفجوة بين التعليم وسوق العمل. وتساهم بشكل مباشر في القضاء على البطالة .

وطالبت النائبة جيهان شاهين بإحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين،  وزير التربية والتعليم 
الفريق وزير الصناعة ، الدكتور وزير التخطيط 
تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع المبادرة حيز التنفيذ.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان جيهان شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

ترشيحاتنا

تشيلسي

تشيلسي يدرس التعاقد مع ماركوس سينيزي

توريس

إصابة توريس وغيابه عن مباريات أبطال أوروبا والليجا مع البلوجرانا

الزمالك

لإحتواء الغضب.. إجراء جديد من إدارة الزمالك تجاه اللاعبين

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد