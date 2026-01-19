قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنة الشيخ المنشاوي تناشد وزارة الأوقاف: توجد 3 مصاحف لوالدي أتمنى إخراجها لجمهوره
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
أصل الحكاية

تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟

ترند الماء المغلي
ترند الماء المغلي
أحمد أيمن

في الآونة الأخيرة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يُعرف بـ«ترند الماء المغلي»، الذي يدّعي مروجوه أن سكب الماء شديد السخونة على الجلد خلال التصافح وعدم ترك الأيادي دليل على الصداقة الشديدة.

كما روج البعض إلى أن استخدام الماء المغلي بطرق مباشرة قد يحقق فوائد صحية أو تجميلية سريعة، إلا أن هذا الاتجاه أثار قلق الجهات الطبية في مصر، التي حذرت بشدة من مخاطره، مؤكدة أنه قد يؤدي إلى أضرار جسيمة ودائمة في الجلد والأنسجة.

أضرار ترند “الماء المغلي”

بحسب أطباء وخبراء صحة، فإن التعرض المباشر للماء المغلي أو شديد الحرارة يمكن أن يتسبب في حروق بدرجات متفاوتة، تبدأ من احمرار بسيط وقد تصل إلى تلف عميق في طبقات الجلد، وهو ما قد يستدعي تدخلاً جراحياً في بعض الحالات. 

وأضافوا أن خطورة هذا السلوك لا تكمن فقط في الحرق الظاهر، بل في ما يترتب عليه من تلف الأنسجة، وازدياد احتمالات الإصابة بالالتهابات والعدوى، فضلًا عن ترك ندوب وتشوهات قد تكون دائمة.

وأكد المتخصصون أن الجلد عضو حساس يلعب دوراً حيوياً في حماية الجسم، وأي اعتداء عليه بوسائل غير علمية قد يضعف هذه الحماية الطبيعية. 

كما أشاروا إلى أن استخدام الماء المغلي لا يساهم في علاج أي مشكلات جلدية، بل على العكس قد يزيد من تفاقمها، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة أو من يعانون أمراضاً جلدية مزمنة.

تحذير من ترند الماء المغلي 

من جانبها، دعت وزارة الصحة، المواطنين لاسيما الشباب، إلى عدم الانسياق وراء التحديات والترندات المنتشرة عبر الإنترنت دون الرجوع إلى مصادر طبية موثوقة. 

وشددت على أهمية التوعية بخطورة التجارب العشوائية التي يتم تداولها على أنها حلول سحرية، بينما تفتقر لأي أساس علمي.

كما أوصى الأطباء بضرورة اللجوء إلى مختصين في حال الرغبة في علاج مشكلات البشرة أو تحسين مظهرها، واستخدام الطرق المعتمدة طبياً فقط، وأكدوا أن أي فائدة مزعومة يتم الترويج لها عبر مقاطع قصيرة أو منشورات غير موثوقة يجب التعامل معها بحذر شديد.

في سياق متصل، حذرت وزارة الأوقاف، من ترند "الماء المغلي" المنتشر بكثرة بين الشباب، قائلة "التريند مش أهم من سلامتك".

وأضافت وزارة الأوقاف، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "يعني علشان تبقى صاحب جدع… تحرق إيدك؟ أو علشان تضحّك الناس، تأذي نفسك؟ ده مش هزار، إنت كده بتأذي نفسك علشان تثبت إنك مخلص لصديقك، والصديق الحقيقي عمره ما يطلب منك تأذي نفسك علشانه".

وأكدت وازرة الأوقاف، أن مثل هذه التريندات تتسبب في إيذاء النفس ويكون أثرها على الإنسان مستمرا مدى عمره، مناشدة "اللي زي دي بتبان ضحك ومشاهدات ولايكات، لكن حقيقتها وجع، وإصابات، وندم، وممكن أثرها يفضل معاك العمر كله، علشان ثواني شهرة، قصادها ألم حقيقي، وجسم اتجرح، وعقل اتعوّد يستهين بالخطر".

الماء المغلي ترند الماء المغلي أضرار ترند الماء المغلي الأوقاف تحذير من ترند الماء المغلي

