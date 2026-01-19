بث مباشر.. محمد الباز يحاور أحمد موسى في على مسئوليتي

لأول مرة في برنامج على مسئوليتي يقدم الإعلامي محمد الباز حلقة اليوم الإثنين من البرنامج، ليغرض كتابه الجديد “أسرار”.

وقال الإعلامي أحمد موسى أمس، إن الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سيحل ضيفًا على برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الإثنين في حلقة حوارية للحديث عن كتابه الجديد “أسرار”، موضحًا أنه لا يمكن تناول محتوى الكتاب بشكل منفرد دون شرح، نظرًا لما يتضمنه من تفاصيل وأسرار ومعلومات موثقة بالوثائق.

وأكد أحمد موسى أن ما يطرحه يعتمد على المستندات وليس على الكلام المجرد، مشددًا على أهمية النظر لما جرى في البلاد بوضوح من خلال الوثائق.

وأضاف أن من يهاجم أجهزة الدولة أو يشعر بالخوف منها غالبًا ما يكون متورطًا في جرائم، سواء كانت إرهابًا أو بلطجة أو مخدرات أو تمويلًا أو تعاونًا مع أجهزة استخبارات، موضحًا أن الشخص السليم لا يوجد ما يدعوه للقلق.