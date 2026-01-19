دياب اللوح يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

استقبل سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، سفير المملكة المتحدة لدى مصر مارك برايسون ريتشاردسون، حيث جرى بحث آخر المستجدات الميدانية في الأراضي الفلسطينية في ظل التصعيد المتواصل للاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأطلع السفير اللوح نظيره البريطاني على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اقتحامات يومية واستهداف مباشر للمواطنين، وما يرافق ذلك من دمار واسع للبنية التحتية، إضافة إلى استمرار سياسة الحصار المالي وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني.

وأعرب السفير دياب اللوح عن تقدير دولة فلسطين لموقف بريطانيا التاريخي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مثمناً استمرار الدعم الإغاثي البريطاني للشعب الفلسطيني، واهتمام لندن بدعم المشاريع التنموية والاقتصادية الفلسطينية.

كما أكد أهمية الدور البريطاني في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعياً إلى مواصلة دعم العملية السياسية وتعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

من جانبه، أكد السفير البريطاني التزام حكومة بلاده بدعم حق الشعوب في تقرير المصير، مشدداً على دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني.