حسام الخولي: التشريعات الضريبية تركز على حماية الطبقة المتوسطة وتخفيف أعبائها المالية

أكد المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن" بمجلس الشيوخ، إن التشريعات الضريبية تركز على حماية الطبقة المتوسطة وتخفيف أعبائها المالية.

وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية برنامج الحياة اليوم، عبر فضائية “الحياة”، أن أي مسكن رئيسي تصل قيمته إلى 8 ملايين جنيه معفى تمامًا من الضريبة العقارية، مؤكدًا أن الهدف هو دعم الاستقرار السكني وتنظيم السوق العقاري دون زيادة الأعباء على المواطنين.

