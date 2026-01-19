مشي عكس .. القبض على سائق تروسيكل بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية "تروسيكل " لقيامه بالسير عكس الإتجاه والإصطدام به وإحداث إصابته بالإسكندرية .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط التروسيكل "بدون لوحات معدنية" ، وقائده

(بائع خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة فسم شرطة ثان الرمل)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق وهروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.



تم التحفظ على مركبة "التروسيكل" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.