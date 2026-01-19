الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى – ملصق بالزجاج الأمامى شعار مجلس النواب" بتجاوز الرصيف والسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول )، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وسيره عكس الإتجاه لإختصار الطريق ، وقيامه بالتحصل على الشعار من إحدى المكتبات وإزالته عقب علمه بتداول مقطع الفيديو.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

