محطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط.. عملاق لوجيستي بمواصفات عالمية |صور

في إطار المبادرة الوطنية "اعرف معلومات عن مشروعات بلدك"، كشف أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط عن طفرة إنشائية وتقنية كبرى، حيث تتسارع أعمال تنفيذ البنية الفوقية بواسطة شركة "دمياط أليانس" المشغلة للمحطة، لترسم ملامح واحدة من أقوى محطات تداول الحاويات في المنطقة.

استقبال 12 ونش رصيف عملاق

وقد شهدت المحطة مؤخراً استقبال 12 ونش رصيف عملاق من إنتاج شركة (HHMC) الصينية، والتي تُصنف كأحدث الأوناش عالمياً؛ حيث تمتاز بقدرة رفع تصل إلى 75 طناً، وبراعة هندسية تمكنها من الوصول لارتفاعات شاهقة تبلغ 57.5 متر فوق الرصيف، مما يتيح لها التعامل بكفاءة مع السفن العملاقة التي تحمل حتى 11 طبقة من الحاويات، وبذراع خارجي يمتد لـ 72 متراً لتغطية أكبر عروض السفن. وتتكامل هذه الأوناش مع الأنظمة الرقمية لإدارة الموانئ الذكية، مما يضمن تتبع العمليات لحظياً ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وزيادة سرعة الشحن والتفريغ.

وتعزيزاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، استقبلت المحطة أيضاً 40 ونش ساحة كهربائي (RTG) مخصصاً لخدمة ساحات التداول، وهي معدات صديقة للبيئة تعمل على خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير. ويُعد مشروع "تحيا مصر 1" نقلة نوعية في قدرات ميناء دمياط، بأرصفة تمتد بطول 1970 متراً وأعماق تصل إلى 18 متراً، وساحات خلفية ضخمة تقترب من مليون متر مربع، لتصل طاقة التداول بالمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

هذا المشروع العملاق يُنفذ بالشراكة مع تحالف عالمي يضم "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، والخط الملاحي العالمي "هاباج لويد"، ويأتي كجزء أصيل من الممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط). ويهدف المشروع في مقامه الأول إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، عبر جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية للاستثمار في الموانئ المصرية وربط مناطق الإنتاج بمنافذ التصدير العالمية.