كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة تحتفل بعيد شفيعها

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، احتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، بعيد شفيعها.

القديس أنطونيوس الكبير

ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي القمص أنطونيوس سماحة، راعيا الكاتدرائية، كما شارك بالحضور الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، والأب يوحنا مرقس الكرملي.

وفي بداية الاحتفالية، رحب الأب بولس جرس، راعي الكاتدرائية بالضيوف، كما تحدث الأب يوحنا الكرملي في عظة القداس الإلهي حول "حياة القديس أنطونيوس الكبير"، أبو الرهبان، وكوكب البرية، وانفتاحه على كلمة الله، متعلمًا من خبرة انتقال والده للمجد السمائي.

وأضاف معددًا لفضائل القديس أنطونيوس الكبير، حيث أنه كان مصغيًا، مصليًا، متواضعًا، متجردًا، مضحيًا، محبًا، مؤسسًا، معلمًا، مرشدًا، ممتلئًا، معتدلًا، ومتوحدًا.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، تم زياخ أيقونة القديس انطونيوس الكبير، كما تمت تلاوة المديح الخاص به، بصوت الخورأسقف بولس ساتي.