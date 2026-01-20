رئيس مياه مطروح يؤكد سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة فى أى محطة تحلية

تفقد العميد أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عددا من المواقع الحيوية بالمدينة، شملت رفع مياه "السيركو"، ومحطة تحلية مياه البحر بـ "كليوباترا"، بالإضافة إلى منفذ توزيع مياه (غراب) "الريفية".

وخلال الجولة، اطمأن العميد أحمد الدسوقي على الحالة الفنية للمعدات والطلمبات، وتابع عن كثب سير العمل وبرامج الصيانة الدورية لضمان استمرارية الإنتاج والضخ بكامل الطاقة.

كما تفقد منظومة العمل بغراب الريفية للتأكد من انضباط توزيع المياه وتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

وشدد رئيس الشركة في ختام جولته على ضرورة رفع درجة الاستعداد والالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل، مع سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة لضمان وصول مياه شرب آمنة ومستقرة لكافة أهالي مطروح.