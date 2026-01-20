قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
محافظات

رئيس مياه مطروح يؤكد سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة فى أى محطة تحلية

رئيس شركة مياه مطروح خلال الجولة
رئيس شركة مياه مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

 تفقد العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عددا من المواقع الحيوية بالمدينة، شملت رفع مياه "السيركو"، ومحطة تحلية مياه البحر بـ "كليوباترا"، بالإضافة إلى منفذ توزيع مياه (غراب) "الريفية".

وخلال الجولة، اطمأن العميد أحمد  الدسوقي على الحالة الفنية للمعدات والطلمبات، وتابع عن كثب سير العمل وبرامج الصيانة الدورية لضمان استمرارية الإنتاج والضخ بكامل الطاقة. 

كما تفقد منظومة العمل بغراب الريفية للتأكد من انضباط توزيع المياه وتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل. 

وشدد رئيس الشركة في ختام جولته على ضرورة رفع درجة الاستعداد والالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل، مع سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة لضمان وصول مياه شرب آمنة ومستقرة لكافة أهالي مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مياه مطروح

أرشيفية

الرئيس اللبناني: أولويتي الراهنة إعادة البلاد إلى مكانته العربية والإقليمية

أرشيفية

الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني

أرشيفية

الرئيس اللبناني:التزمنا باتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

