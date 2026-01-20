قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم مباي.. نجم السنغال وسان جيرمان صاحب الإنجازات الخيالية بعمر 17 عامًا

إبراهيم مباي
إبراهيم مباي
إسراء أشرف

حقق النجم السنغالي إبراهيم مباي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، إنجازات تاريخية نادرة خلال مسيرته القصيرة، كان آخرها التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، ليصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

وفي عمر الـ17 عامًا فقط، تمكن مباي من جمع سجل مذهل من الألقاب، شملت دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي، كأس السوبر الأوروبي، كأس القارات للأندية، وصافة كأس العالم للأندية 2025، بالإضافة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وجعلت هذه الحصيلة الخيالية منه أحد أصغر اللاعبين في تاريخ اللعبة الذين يحققون هذا الكم من البطولات.

وتميز مباي خلال مشوار كأس الأمم الإفريقية 2025، بمستوى لافت مع منتخب السنغال، حيث قدم أداءً استثنائيًا في جميع المباريات، بداية من دور المجموعات ضد بوتسوانا والكونغو الديمقراطية وبنين، وصولًا إلى الأدوار النهائية أمام مالي، مصر، والمغرب، مسهمًا بشكل مباشر في التتويج باللقب القاري.

النجم الشاب سبق له تمثيل منتخبات فرنسا السنية، لكنه اختار الدفاع عن ألوان السنغال، وتم إدماجه تدريجيًا في صفوف الفريق الأول لباريس سان جيرمان هذا الموسم.

وشارك مباي بشكل أساسي في الفوز التاريخي على برشلونة بدوري أبطال أوروبا، بعد أن ظهر كبديل في مباراة السوبر الأوروبي أمام توتنهام.

على المستوى الدولي، خاض إبراهيم مباي أول مباراة له مع منتخب السنغال أمام البرازيل في نوفمبر 2025، وبعد أيام قليلة أصبح أصغر هداف في تاريخ منتخب بلاده بعمر 17 عامًا و298 يومًا، بعدما سجل في الفوز الكبير على كينيا بنتيجة 8-0، ليثبت أنه مستقبل الكرة السنغالية والعالمية بلا منازع.

يبقى إبراهيم مباي مثالًا نادرًا للموهبة الفائقة والإنجاز المبكر في عالم كرة القدم، ويترقب عشاق اللعبة المزيد من التألق لهذا النجم الواعد في الموسم الحالي والأعوام المقبلة.

إبراهيم مباي مباي السنغال منتخب السنغال كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا

