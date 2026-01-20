إصابة ربة منزل وابنتيها بتسمم غذائي في دمنهور

أصيبت ربة منزل وابنتاها بتسمم غذائي، قبل قليل، وتم نقلهن إلى مستشفى حميات دمنهور بمحافظة البحيرة، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تعود البداية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال مستشفى حميات دمنهور، ربة منزل وابنتيها مصابات بحالة تسمم غذائي، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية والاسعافات اللازمة لهن.

بالفحص تبين إصابة كل من: ليلى محمد عبد القادر، 48 عاما، وابنتها خلود محمد المصري، 23 عاما، وحبيبة محمد المصرى، 20 عاما، مصابات بمغص معوي وقيء وهبوط عام، وجميعهن مقيمات بحي أبو الريش بمركز دمنهور، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.