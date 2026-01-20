البحيرة تطلق خطة شاملة للحد من انتشار الكلاب الضالة.. وتعقيم 350 كلبا

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا ضم كافة ممثلي مديرية الطب البيطري، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان، وممثلي المجتمع المدني، وذلك لبحث آليات تنفيذ خطة متكاملة تعتمد على أسس علمية وإنسانية، وتوازن بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان، لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن والسلم العام وبالتنسيق مع الوزرات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع أكدت محافظ البحيرة أن المحافظة تضع رؤية واضحة تضع سلامة المواطن على رأس الأولويات، وتستهدف الحد من المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عن تزايد أعداد الكلاب الضالة، مع الالتزام الكامل بالضوابط البيطرية والإنسانية المعتمدة، وبما يتوافق مع القوانين المنظمة.

وأطلقت محافظة البحيرة حملة موسعة لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدأت أعمالها الأربعاء الماضي ومستمرة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تدريب الأطباء البيطريين على إجراءات التعقيم، بالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان ومنسقي المجتمع المدني.

وقد أسفرت هذه الجهود المكثفة عن التعامل مع 350 كلبًا حتى الآن، من خلال التحصين والتعقيم للحد من التكاثر العشوائي ومنع انتشار الأمراض المشتركة، مع استمرار الحملات بصورة منتظمة لتحقيق السيطرة الكاملة على الظاهرة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تفعيل فرق طوارئ وتدخل سريع بكافة مدن ومراكز المحافظة، وربطها بغرفة عمليات مركزية وخط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للكلاب الضالة والتى قد تمثل خطورة على حياة المواطنين.

و في إطار تضافر جهود مؤسسات الدولة، قدمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية دعمًا مباشرًا للحملة شمل 2000 جرعة تحصين ضد السعار وسيارة مجهزة لدعم العمل الميداني، بالتوازي مع الدعم اللوجستي الذي وفرته المحافظة، لتحقيق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية وجيزة.

كما تم تحديد قنوات واضحة للتواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى، وتوفير الأدوات والجرعات اللازمة للإدارات والمراكز المختصة.

وأكدت محافظ البحيرة، أنه من المقرر عقد اجتماع تنسيقي موسع لكافة الجهات المعنية لوضع خطة توعية مجتمعية، بالتوازي مع استمرار الحملات والعمل الميداني وذلك بالتنسيق مع ممثلى المجتمع المدني والرائدات الريفيات لتكثيف اعمال التوعية بنطاق المدارس والمساجد والكنائس والأندية الرياضية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة جاكلين عازر التزام المحافظة الكامل بمواصلة العمل الميداني والمتابعة المستمرة، داعية المواطنين إلى التعاون الإيجابي والإبلاغ الفوري عن أي تجمعات خطرة، مشددة على أن المواطن شريك أساسي في بناء بيئة آمنة ومستقرة تحفظ سلامة الجميع.