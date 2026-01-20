بدء تطبيق منظومة إدارة المخلفات بمحمية نبق ضمن مشروع “جرين شرم”

قال ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن الدولة بدأت تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تستهدف الحد من الآثار البيئية السلبية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي للمنظومة انطلق داخل عدد من المحميات الطبيعية، في مقدمتها محمية نبق، من خلال مشروع "جرين شرم".

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الرئيسي يتمثل في حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، خاصة الشعاب المرجانية، مع تقليل التلوث الناتج عن الممارسات غير الآمنة في إدارة المخلفات.

وأوضح عبد الله أن المنظومة الجديدة تعتمد على إشراك المجتمع المحلي، لاسيما السكان القائمين داخل نطاق المحميات، في عمليات جمع وفرز المخلفات من المنبع، بما يحقق بعدًا اجتماعيًا مهمًا إلى جانب البعد البيئي.

وأشار إلى أن تطبيق منظومة ذكية لإدارة المخلفات داخل المحميات يُعد خطوة أولى تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المحميات الطبيعية، ثم التوسع لاحقًا لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.