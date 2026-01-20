قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: تعافي الملاحة بقناة السويس رسالة ثقة للأسواق العالمية وإدارة اقتصادية رشيدة للأزمات

أيمن محسب
أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بـ مجلس النواب، أن اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يحمل دلالات اقتصادية بالغة الأهمية، ويعكس إدارة واعية ومرنة لأحد أهم الأصول الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، في ظل متغيرات إقليمية ودولية غير مسبوقة.


وأوضح «محسب» أن ما تضمنه اللقاء من عرض تفصيلي لحركة الملاحة خلال عام 2025، وخاصة الحديث عن تعاف جزئي وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة، يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق العالمية وشركات الشحن الدولية، بأن قناة السويس ما زالت قادرة على استعادة مكانتها سريعا فور تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تدفقات النقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات.


وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أن توقعات تحسن إيرادات القناة خلال النصف الثاني من عام 2026 تعكس واقعية في قراءة المشهد العالمي، مؤكدا أن صناعة النقل البحري لا تتأثر بالقرارات اللحظية، وإنما بالاستقرار طويل الأمد وكفاءة الممر الملاحي، وهو ما تعمل الدولة المصرية على ترسيخه من خلال استكمال تطوير القطاع الجنوبي للقناة، بما يعزز من قدرتها التنافسية مقارنة بالمسارات البديلة.


وأضاف «محسب» أن توجيهات القيادة السياسية بمواصلة تطوير المجرى الملاحي والبنية التحتية للقناة تمثل استثمارا مباشرا في المستقبل، وليس مجرد إنفاق مرحلي، لافتا إلى أن قناة السويس ليست مجرد مورد إيرادي، لكنها ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي المصري، وأحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي.

وشدد الدكتور أيمن محسب على الأهمية الاقتصادية الكبيرة لما تم عرضه بشأن تطوير الترسانات البحرية وبناء القاطرات والسفن داخل هيئة قناة السويس، موضحا أن توطين الصناعة البحرية يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ويدعم الميزان التجاري، فضلا عن خلق فرص عمل نوعية تعتمد على التكنولوجيا والخبرات الفنية المتقدمة، مؤكدا أن دعم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال يعزز من كفاءة التشغيل ويضاعف العائد الاقتصادي، خاصة في ظل الطلب المتزايد إقليميا على خدمات الصيانة وبناء الوحدات البحرية.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

