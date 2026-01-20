قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
محافظات

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بطريق المحمودية بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق دمنهور - المحمودية بنطاق مركز المحمودية، وتم نقلهم إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل أمام قرية شدرشة بطريق دمنهور - المحمودية بنطاق مركز المحمودية، ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف، لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة مروان كمال زيدان، 20 عاما، مقيم سوهاج، وعيد محمد علي، 35 عاما، ومحمد أشرف محمد، 35 عاما، والسيد سالم محمد، 40 عاما، مقيمين كفر الشيخ، وآلاء محمد مدحت، 30 عاما، مقيمة القليوبية، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث تصادم طريق المحمودية حادث أمن البحيرة

