إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بطريق المحمودية بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق دمنهور - المحمودية بنطاق مركز المحمودية، وتم نقلهم إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل أمام قرية شدرشة بطريق دمنهور - المحمودية بنطاق مركز المحمودية، ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف، لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة مروان كمال زيدان، 20 عاما، مقيم سوهاج، وعيد محمد علي، 35 عاما، ومحمد أشرف محمد، 35 عاما، والسيد سالم محمد، 40 عاما، مقيمين كفر الشيخ، وآلاء محمد مدحت، 30 عاما، مقيمة القليوبية، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.