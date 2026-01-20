هيئة الأركان الإيرانية : لا نكترث بتصريحات ترامب .. وردنا على أي اعتداء سيكون صارمًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن هيئة الأركان الإيرانية أكدت أنها لا تكترث بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على أن إيران سترد بقوة على أي اعتداء يستهدفها.

تهديد مباشر برد قاسٍ

وقالت هيئة الأركان الإيرانية إن رد طهران على أي هجوم سيكون صارمًا وحاسمًا، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات تمس أمنها القومي أو سيادتها.

رسالة واضحة بشأن المرشد الإيراني

وأضافت أن ترامب يعلم جيدًا أن إيران ستقطع الأيادي التي تمتد للاعتداء على المرشد الإيراني، مؤكدة أنها لن تترك لأي جهة معادية أي منطقة آمنة في حال تعرضها لهجوم.