موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب اسبميرا لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت النرويجي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت الإمارات، والساعة 8:45 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 7:45 مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت

تنقل شبكة beIN SPORTS HD المواجهة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية شاملة وتحليل قبل وبعد المباراة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل بودو جليمت المركز الأخير برصيد 3 نقاط.