شركة مياه مطروح تُطلق حملة توعوية بمدينة براني

نظم فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حملة توعوية موسعة بمدينة سيدي براني، تناولت استعراض خطط "سلامة ومأمونية المياه" وكيفية الحفاظ على مصادرها.

شملت الحملة مجموعة من الأنشطة الميدانية والتواصل المباشر مع الأهالي، وركزت على تعريف المواطنين بمنظومة "سلامة ومأمونية المياه" التي تضمن جودة المياه منذ خروجها من المحطات وحتى وصولها للمستهلك وتوعية الأهالي بضرورة نظافة الخزانات المنزلية بشكل دوري وطرق التخزين الصحيحة للمياه وايضا استعراض السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والتحذير من هدرها، مع شرح أثر ذلك على استدامة الخدمة في المدن الصحراويةو تعريف المواطنين بالخط الساخن (125) وكيفية الإبلاغ عن الأعطال أو تقديم الشكاوى والطلبات.

وأكدت الشركة أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى إشراك المواطن في الحفاظ على المرفق العام، وضمان مطابقة المياه لكافة المعايير الصحية والبيئة

من ناحية أخرى وفى وقت سابق قام العميد أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بجولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع الحيوية بالمدينة، شملت رفع مياه "السيركو"، ومحطة تحلية مياه البحر بـ "كليوباترا"، بالإضافة إلى منفذ توزيع مياه (غراب) "الريفية".

وخلال الجولة، اطمأن العميد أحمد إبراهيم الدسوقي على الحالة الفنية للمعدات والطلمبات، وتابع عن كثب سير العمل وبرامج الصيانة الدورية لضمان استمرارية الإنتاج والضخ بكامل الطاقة.

كما تفقد منظومة العمل بغراب الريفية للتأكد من انضباط توزيع المياه وتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

وشدد رئيس الشركة في ختام جولته على ضرورة رفع درجة الاستعداد والالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل، مع سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة لضمان وصول مياه شرب آمنة ومستقرة لكافة أهالي مطروح.