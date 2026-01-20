قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
محافظات

شركة مياه مطروح تُطلق حملة توعوية بمدينة براني

ايمن محمود

نظم فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حملة توعوية موسعة بمدينة سيدي براني، تناولت استعراض خطط "سلامة ومأمونية المياه" وكيفية الحفاظ على مصادرها.

شملت الحملة مجموعة من الأنشطة الميدانية والتواصل المباشر مع الأهالي، وركزت على تعريف المواطنين بمنظومة "سلامة ومأمونية المياه" التي تضمن جودة المياه منذ خروجها من المحطات وحتى وصولها للمستهلك وتوعية الأهالي بضرورة نظافة الخزانات المنزلية بشكل دوري وطرق التخزين الصحيحة للمياه وايضا استعراض السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والتحذير من هدرها، مع شرح أثر ذلك على استدامة الخدمة في المدن الصحراويةو تعريف المواطنين بالخط الساخن (125) وكيفية الإبلاغ عن الأعطال أو تقديم الشكاوى والطلبات.

وأكدت الشركة أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى إشراك المواطن في الحفاظ على المرفق العام، وضمان مطابقة المياه لكافة المعايير الصحية والبيئة

من ناحية أخرى وفى وقت سابق قام العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بجولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع الحيوية بالمدينة، شملت رفع مياه "السيركو"، ومحطة تحلية مياه البحر بـ "كليوباترا"، بالإضافة إلى منفذ توزيع مياه (غراب) "الريفية".

وخلال الجولة، اطمأن العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي على الحالة الفنية للمعدات والطلمبات، وتابع عن كثب سير العمل وبرامج الصيانة الدورية لضمان استمرارية الإنتاج والضخ بكامل الطاقة.

كما تفقد منظومة العمل بغراب الريفية للتأكد من انضباط توزيع المياه وتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

وشدد رئيس الشركة في ختام جولته على ضرورة رفع درجة الاستعداد والالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل، مع سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة لضمان وصول مياه شرب آمنة ومستقرة لكافة أهالي مطروح.

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

منتخب السيدات

برنامج مباريات منتخب السيدات بكأس الأمم الأفريقية

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تروج لـ مسلسلها وننسى اللي كان

الحاج ضيوف

الحاج ضيوف يوجه رسالة نارية: لسنا أبطال صدفة

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

