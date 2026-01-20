قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق
ما شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار .. القانون يجيب

معتز الخصوصي

يعتبر قانون المحال العامة من القوانين الهامة التي وضعت ضوابط وشروط بالنسبة لتراخيص المحال التجارية بالإخطار.

نص قانون المحال العامة فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.

ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة. - لطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي. وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.





رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ

نائب:حضور الرئيس السيسي فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي يرسخ مكانة مصر

النائب محمد زكي

برلماني: حضور الرئيس منتدى دافوس يرسخ مكانة مصر لاعبا أساسيا في الاقتصاد الدولي

حزب المصريين الأحرار

المصريين الأحرار: حضور الرئيس السيسي يعكس ثقل مصر دوليًا ..ولقاء ترامب يعزّز الشراكة الاستراتيجية

بالصور

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

