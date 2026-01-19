محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق العشوائية والمحال التجارية والمخابز والكافيهات، لمتابعة صلاحية السلع وضبط الأسعار وتوافر الضوابط القانونية وتراخيص التشغيل ومعايير النظافة وإزالة التعديات، حفاظا على الصحة العامة وفرض الانضباط.



وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، شنت إدارات حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة موسعة أسفرت عن التحفظ على 52 حالة إشغال متنوع، وتحصيل مبلغ 360 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت لعدم توافر التراخيص ووضع إشغالات بأرصفة المشاه وحرم الطريق العام وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل ترشيدا لاستهلاك الطاقة، وإغلاق وتشميع محلين، وتحرير 6 محاضر إدارة بدون ترخيص و 9 محاضر لمخالفة قانون البيئة و 5 محاضر أمن صناعي و 5 إنذارات لمخالفة قانون العمل و 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و 8 محاضر حماية مستهلك، وإعدام 10 مواد غذائية منتهية الصلاحية.



وتحفظ حي غرب، على 57 حالة إشغال متنوع و 8 إعلانات مخالفة ومكبر صوت للتلوث السمعي، وإغلاق منشآتين مخالفتين، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 3 ألاف جنيه.



واستهدفت حملة حي أول المنتزة، شارع 45 قبلي ومتفرعاته الجانبية، وتم إزالة الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية، التي تعوق حركة السير وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات لضمان تحقيق السيولة المرورية، والتحفظ على 125 حالة إشغال متنوع وحالات الهالك، وإغلاق وتشميع 7 محال تجارية مخالفة.



وكثف حي ثان المنتزة، أعمال التفتيش على المنشآت بشارعي 16 و 25، وتم التحفظ على 70 حالة إشغال، وتوجيه 10 إنذارات لمنشآت بالحضور لديوان عام الحي لاستصدار التراخيص، وغلق وتشميع محل مخالف.