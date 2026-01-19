قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية
محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية
أ ش أ

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق العشوائية والمحال التجارية والمخابز والكافيهات، لمتابعة صلاحية السلع وضبط الأسعار وتوافر الضوابط القانونية وتراخيص التشغيل ومعايير النظافة وإزالة التعديات، حفاظا على الصحة العامة وفرض الانضباط.


وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، شنت إدارات حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة موسعة أسفرت عن التحفظ على 52 حالة إشغال متنوع، وتحصيل مبلغ 360 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت لعدم توافر التراخيص ووضع إشغالات بأرصفة المشاه وحرم الطريق العام وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل ترشيدا لاستهلاك الطاقة، وإغلاق وتشميع محلين، وتحرير 6 محاضر إدارة بدون ترخيص و 9 محاضر لمخالفة قانون البيئة و 5 محاضر أمن صناعي و 5 إنذارات لمخالفة قانون العمل و 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و 8 محاضر حماية مستهلك، وإعدام 10 مواد غذائية منتهية الصلاحية.


وتحفظ حي غرب، على 57 حالة إشغال متنوع و 8 إعلانات مخالفة ومكبر صوت للتلوث السمعي، وإغلاق منشآتين مخالفتين، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 3 ألاف جنيه.


واستهدفت حملة حي أول المنتزة، شارع 45 قبلي ومتفرعاته الجانبية، وتم إزالة الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية، التي تعوق حركة السير وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات لضمان تحقيق السيولة المرورية، والتحفظ على 125 حالة إشغال متنوع وحالات الهالك، وإغلاق وتشميع 7 محال تجارية مخالفة.


وكثف حي ثان المنتزة، أعمال التفتيش على المنشآت بشارعي 16 و 25، وتم التحفظ على 70 حالة إشغال، وتوجيه 10 إنذارات لمنشآت بالحضور لديوان عام الحي لاستصدار التراخيص، وغلق وتشميع محل مخالف.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق العشوائية متابعة صلاحية السلع وضبط الأسعار توافر الضوابط القانونية وتراخيص التشغيل حفاظا على الصحة العامة

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

