المعاينة الأولية تكشف تفاصيل حريق مصنع بلاستيك في العبور

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق الذي اندلع داخل مصنع للأطباق البلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، مكون من دور أرضي على مساحة بحوالى 500 متر مربع، حيث التهمت النيران كميات من المواد البلاستيكية الخام والمنتجات النهائية.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمصانع المجاورة.



إخطارا بالواقعة



تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء مدعمة بسيارات إسعاف، للسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.