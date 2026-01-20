قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خلال جولته اليوم.. محافظ الإسماعيلية يشهد فعاليات مبادرة «دمتم سند» الموسعة بمركز ومدينة الإسماعيلية

انطلاق المبادرة
انطلاق المبادرة
الإسماعيلية انجي هيبة

واصلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرتها الصحية الموسعة «دمتم سند» بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في تأكيد واضح على التكامل بين الجهود التنفيذية لدعم صحة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بمبادرة «دمتم سند» والتي تمثل نموذجًا عمليًا للرعاية الصحية المتمركزة حول المواطن، وتعكس التزام الهيئة بتقديم خدمة طبية آمنة عالية الجودة تصل إلى المواطن في منزله وفي أقرب نقطة ارتكاز، بما يعزز مفهوم العدالة الصحية ويحقق أعلى معدلات الأمان والرعاية المستدامة.

مؤكدًا على تكامل كافة المديريات والهيئات و تعاونها في المبادرات التي تستهدف المواطن بمحافظة الإسماعيلية خاصة الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الهمم.

وأوضح دكتور علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن مبادرة «دمتم سند» تغطي جميع قطاعات محافظة الإسماعيلية، وتستهدف بشكل رئيسي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال نموذج عمل ميداني يعتمد على الوصول المباشر للمواطنين، سواء عبر نقاط الارتكاز أو الزيارات المنزلية، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى ١٩ يناير الجاري، وتستهدف تقديم الخدمات الصحية لنحو ١٧ ألف مواطن.

مؤكدًا أن اليوم الرابع من انطلاق حملة «دمتم سند» قد شهد تفعيلًا مكثفًا لخريطة الانتشار الطبي، التي تشمل قطاعات الإسماعيلية المختلفة، وعلى رأسها مركز و مدينة الإسماعيلية؛ من خلال نقاط ثابتة ومتحركة بالمناطق الأكثر كثافة وارتباطًا بالمواطنين، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة تقديم الخدمة.

وتعتمد على منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التواجد الميداني، والزيارات المنزلية للحالات غير القادرة على الحركة، إلى جانب تفعيل خدمات Telemedicine  التطبيب عن بعد كأداة لمساعدة الطبيب في التشخيص لدعم المتابعة الطبية عن بُعد، وضمان استمرارية الرعاية الصحية وفق أحدث النظم الحديثة.

كما دفعت الهيئة بسيارات Home Care المجهزة، لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والفحوصات الدورية وصرف الأدوية للمرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، دون تحميلهم أي أعباء، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل معدلات المضاعفات الصحية.

وتقدم مبادرة «دمتم سند» حزمة شاملة من الخدمات الطبية، تشمل تنفيذ المبادرات الرئاسية، والمتابعة الدورية للأمراض المزمنة، والتوعية والتثقيف الصحي، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية الأساسية، مثل وظائف الكلى، والسكر التراكمي، والدهون الثلاثية، دعمًا للاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي في التوقيت المناسب.

جاء ذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتورة ريم صالح مدير عام مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتور زكريا  هاشم مدير عام مديرية الطب البيطري ، دكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، العميد حمدي هندي المشرف العام للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، و لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

