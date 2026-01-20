قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته

عريس المرج
عريس المرج
إسلام دياب

قالت الزوجة المتهمة بقتل زوجها الشاب في المرج بسؤالها بتحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة : «أنا كنت قاعدة في البيت وبعدين أحمد جوزي رجع من الشغل وقالي فين الغدا، قلتله بحضره ليك لقيته بيزعق فيا وبيشتمني أنا وأهلي، وبعدين أنا اتضايقت وقلتله بطل علشان ماشتمش أهلك أنا كمان، لقيته جه عليا المطبخ وأنا بجهز الأكل ومد إيده عليا وزقني، وأنا كمان فضلت أزعق وأبعد إيده عني وفضلنا نعافر أنا وهو، وكنت بدافع عن نفسي وهو مسك إيدي اليمين ولفها ورا ضهري، وكانت ايدي فيها السكينة لاني كنت بقطع الأكل بيها، وبعدين وهو بيرجع لورا لقيته وقع على الأرض ولقيت فيه دم على السكينة فرميتها بسرعة».

وأضافت قائلة: «أنا افتكرت إنه اتعور منها بالغلط، وجيت أقومه لقيته بينزل دم فخُفت عليه، وكنت خايفة ومش عارفة أعمل إيه، وبسرعة نديت على شيماء أخته وقلتلها الحقيني بسرعة، وهي طلعتلى على طول وكان أحمد واقع على الأرض وبعد كده شلناه وطلعنا بيه على المستشفى، وكان مات ساعتها ولما الشرطة جت قُلت للظابط على اللي حصل كله وهو ده اللي حصل.. إحنا متجوزين عن حب ودي كانت ساعة شيطان».

وقالت شقيقة عريس المرج المجنى عليه الذى قتلته زوجته بعد 6 أشهر زواج، قبل الاحتفال بالكريسماس بيوم واحد، أمام جهات التحقيق إن زوجة شقيقها نادت عليها مدعية أن زوجها مغمى عليه، وعندما ذهبت إليها وجدت شقيقها ملقى على الأرض وحاولت إفاقته لكنه لم يستجب، وباستدعاء الجيران لمساعدتها فى حمله ونقله للمستشفى وجدوا أن كتفه ينزف بشكل مستمر.

وأضافت أنه عند الوصول إلى المستشفى، لاحظت تغيير في لون جسمه ساعتها علمت أن شقيقها قد توفى، مؤكدة أن شقيقها أحمد أخويا هو الولد الوحيد بعد 5 بنات، ووالدته توفيت وهو في سنة 5 ابتدائي، ووالده توفى وهو في سنة ثانية صنايع، واعتمد على نفسه ونزل اشتغل وقرر أنه يخطب، وشطب شقة والده المتوفى وأتجوز فيها.

وأكدت إن هناك مشاكل كانت تختلقها زوجة شقيقها معه وكانت تذهب دائما غاضبة إلى بيت أهلها مطالبة أنها لا تريد سوى العدالة والقصاص من قاتلة شقيقها.

أدلت المتهمة بإنهاء حياة زوجها في منطقة المرج، والمعروف إعلاميًا بـ"عريس المرج"، باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قائلة: "أنا حامل في طفل من زوجي اللي أنا قتلته".

 وأضافت المتهمة بقتل زوجها: “كان في خلافات أسرية بيني وبين زوجي المجني عليه، ووقت الجريمة كنت واقفة في المطبخ وحصلت خناقة بينا، وقتها مسكت السكينة وضربته، أنا كنت بدافع عن نفسي ولما لقيت السكينة ضربته بيها وماكنتش قاصدة أقتله”.

تفاصيل القضية

وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها المعروف إعلاميًا بـ"عريس المرج"، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بقيام سيدة بطعن زوجها بـ"سكين" داخل مسكن الزوجية بمنطقة المرج، إثر خلافات أسرية، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته، قبل الاحتفال بالكريسماس بيوم واحد.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه تعرض لإصابة قاتلة في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة التي أقرت بارتكاب الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شقيقة المجني عليه وعدد من شهود العيان، كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

زوجة متهمة قتل زوجها زوج المرج

