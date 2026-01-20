قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنع إعفاء الهواتف للقادمين من الخارج أحدث ردود فعل واسعة القليل منها إيجابي والكثير منها سلبي.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من أساء استخدام الإعفاء والعديد من الهواتف دخلت إلى مصر بطريق غير شرعي من خلال التجار والتحايل بشكل غير قانوني.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك من التجار من يستغل المعتمرين لجلب الهاتف الواحد مقابل 40 ألف جنيه لتسجيله بالمطار وإعفائه من الضريبة بما أضاع على خزينة الدولة أموال هائلة بالمليارات.

ولفت إلى أن الإعفاء له ظرف معين كي يستفيد منه الناس، ولكن لا بد أن نكون واضحين في البداية مع وقف الاستيراد ودعم الصناعة المحلية بما فيها الهواتف.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الشركات العالمية للهواتف تأتي إلى مصر لأنها أكبر سوق في المنطقة  والاستفادة هنا متبادلة بين الدولة المصرية وشركات الهواتف.

وشدد على أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 37 مليار دولار وهؤلاء لا بد أن يكون لهم اعتبار، إلى جانب هناك سائحين يأتون لمصر وينبغي التسهيل لهم وعدم تعطيلهم.

وتسائل: هل الهاتف المحلي نفس الكفاءة للهاتف المستورد وهو ما أجاب عليه وزير الاتصالات بالإيجاب في حواره مع مسئوليتي، الاسبوع الماضي.

واستطرد أن هناك مشكلة يجب الإفصاح عنها دون أن يضايق أحد، حيث إن هاتف أيفون 17 يعادل في الدولة التي تصنعه 1200 دولار وعندما تشتريه في مصر بما يعادل زيادة 620 دولار أي أنه يصل إلى 130 ألف جنيه 

وأكمل: لو تم تصنيع هذا التليفون في مصر بنفس الإمكانيات لا يمكن أن يصل لنصف هذا المبلغ، متسائلا: الشركات التي تصنع في مصر هل الكفاءة موجودة، والدولة تراهن على هذا الأمر.

وقال: يجب على رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس مجلس النواب، أن ينظروا في السماح بهاتف واحد لأبنائنا المقيمين بالخارج، لأنهم يضخون 37.5 مليار دولار، هذا الكلام للمقيم وليس من يذهب في سفرية سريعة ثم يعود.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن يجب أن يكون هناك حافز للمصريين العاملين في الخارج الذين لا يأتون للبلد كثيرًا ربما مرة سنويًا نظرًا لظروف عملهم في الدول المقيمين فيها بالخارج.

واختتم الإعلامي أحمد موسى: «إحنا بنعمل حاجة مش موجودة في العالم كله بس أنا متفهم القرار ده وأسبابه عشان الشركات اللي جات تستثمر في مصر ووفرت آلاف فرص العمل لأبنائنا المصريين».

أحمد موسى الاخوان كتاب أسرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

صدى البلد

تأجيل انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين حتى 27 يناير لعدم اكتمال النصاب

إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب

رئيس الوزراء: الاستثمار في الإنسان هو الأهم والأبقى

منحة علماء المستقبل

رئيس الوزراء يشهد إطلاق مبادرة "منحة علماء المستقبل" لدعم المتفوقين

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد