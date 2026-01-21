قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

موجز اخبار الوادي الجديد: المحافظ يعقد اجتماعًا مع رؤساء القرى بمركز الداخلة ويشيد بمبادرة للسلع المخفضة ويوجه بدراسة رفع كفاءة طريق «الموشية – القصر» بالداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

المحافظ يعقد اجتماعًا مع رؤساء القرى بمركز الداخلة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القرى والقيادات التنفيذية بمركز الداخلة؛ لمناقشة آليات الارتقاء بالعمل الخدمي والتنموي، وذلك بحضور العقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وأكّد المحافظ على ضرورة استثمار المقومات النوعية التي تحظى بها كل قرية، وتطويعها لخدمة المشروعات التنموية؛ بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتعظيم الموارد الذاتية، موجهًا  بوضع مقترحات وخطط زمنية محددة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب الاجتماع، التقى الزملوط بعدد من المواطنين بالمركز؛ لبحث بعض المطالب الجماهيرية مع الجهات التنفيذية المعنية، ودراسة تقديم الدعم لبعض الحالات الإنسانية.

الزملوط يشيد بمبادرة للسلع المخفضة ويوجه بدراسة رفع كفاءة طريق «الموشية – القصر» بالداخلة

في إطار جولاته الميدانية بمركز الداخلة لمتابعة منظومة الخدمات وتخفيف العبء عن المواطنين، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توسعات منفذ مبادرة توفير السلع الغذائية بمدينة موط، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولى رئيس المركز.

حيث أشاد بجهود القائمين على المبادرة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، في طرح السلع بتخفيضات تصل إلى 20%، موجهًا باستمرار المتابعة وضمان انتظام الخدمة واستقرار الأسعار.

وفى سياق متصل خلال جولته، وجّه المحافظ بدراسة إدراجه طريق ( الموشية / القصر )ضمن خطط الرصف الجارية لرفع كفاءة الطريق الترابي بطول 2 كم، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وربط القرى بالمحاور الرئيسية.

لمتابعة المشروعات الجارية تمهيدا لإفتتاحها..
محافظ الوادى الجديد يتفقد مستشفي الداخلة الجديد ومركز التأهيل

في إطار جولته التفقدية الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة، شملت مستشفى الداخلة الجديد ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

استهل المحافظ جولته بتفقد مستشفي الداخلة الجديد، حيث اطّلع على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، موجهًا بإعداد تقرير وافٍ بالموقف الحالي، والتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة؛ تمهيدًا للتشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي.

كما شملت الجولة تفقد مركز التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تابع تجهيزات العيادات الطبية، والتعاقد على استكمال تشطيبات الطابق الثالث، إلى جانب الأعمال الجارية لإنشاء الملاعب وحمام السباحة والمسطحات الخضراء، والاستعداد لطرح مزاد علني لعدد من المحال عقب استكمال التشطيبات. موجّها بحصر حالات ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط؛ لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز في خدمة وتأهيل أصحاب الإعاقات المختلفة.

على مساحة ٧٢٧٥ فدانًا عالية الإنتاج 
"الزملوط" يتابع منظومة الجمع الآلي بموسم حصاد البطاطس بـ "أبو منقار"

استهل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، زيارته الميدانية لمركز الفرافرة، اليوم، بتفقد موسم حصاد محصول البطاطس (العروة الشتوية) بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمنطقة "أبو منقار" المقام على مساحة ٧٢٧٥ فدانًا، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبحضور عدد من الخبراء الأجانب للاستيراد.

وتابع المحافظ منظومة الحصاد الآلي المتطورة التي تعتمد على الميكنة الكاملة (حصاد - فرز - تعبئة)؛ لضمان أعلى معايير الجودة، مُشيدًا بمستوى الانتاجية ومطابقة المحصول للمواصفات القياسية التصديرية، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، في ظل التوسع بإجمالي المساحات المنزرعة بالبطاطس على مستوى المحافظة والتى بلغت ١٠٠ ألف فدان تنتج أجود السلالات المطلوبة دوليًا.

وخلال الجولة، أكد "الزملوط" على أهمية التوسع في "الزراعات التعاقدية" ذات العائد الاقتصادي المرتفع ؛، مثمنًا التعاون المثمر مع الخبرات الدولية لتبادل المعرفة التقنية وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية بالمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

