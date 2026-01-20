برلماني: حضور الرئيس منتدى دافوس يرسخ مكانة مصر لاعبا أساسيا في الاقتصاد الدولي

أشاد النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، بالمشاركة الفاعلة للرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس الرؤية الواضحة لمصر على المستوى الدولي والتزامها بالانخراط الفعّال في دعم الاقتصاد العالمي.

ووجه زكي، الثناء للرئيس السيسي على الجهود الكبيرة التي يبذلها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأخرى، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في المنتدى تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.

وأوضح زكي أن حضور الرئيس السيسي فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي يرسخ مكانة مصر كلاعب رئيسي في الساحة الاقتصادية الدولية، ويعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن التواصل المباشر مع كبرى الشركات العالمية والمستثمرين يعزز من فرص التعاون المشترك ويتيح تبادل الخبرات الاقتصادية بما يخدم مصالح الدولة.

وأكد النائب أن الدور القيادي للرئيس في مثل هذه الفعاليات الدولية يعكس رؤية استراتيجية واضحة تسعى إلى تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية على حد سواء، ويؤكد التزام الدولة بالعمل على تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يُعد منصة مهمة تجمع قادة الاقتصاد والسياسة حول العالم، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وسبل تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، وما مشاركة الرئيس السيسي فيه إلا تأكيد على الدور المحوري لمصر في المحافل الدولية.