قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: شتاء رقمي مبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار برأس المال البشري

الرقمنة
الرقمنة
محمد الشعراوي

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق النسخة الثانية من مبادرة «شتاء رقمي» التي ينفذها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار إعداد وتأهيل شباب مصر بالمهارات الرقمية التي يتطلبها سوق العمل الحديث.

وأكد في تصريحات خاصة أن المبادرة تعكس رؤية الدولة وحرص القيادة السياسية على الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة طلاب التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة تسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن توفير دورات تدريبية رقمية مجانية في مجالات حيوية مثل شبكات الحاسب الآلي، وتحليل بيانات الأمن السيبراني، وتشغيل مراكز البيانات، يمنح الشباب فرصًا حقيقية لاكتساب مهارات عملية متقدمة والحصول على شهادات دولية معتمدة، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وثمن عضو مجلس الشيوخ التعاون القائم بين صندوق تطوير التعليم وشركائه الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة سيسكو، مؤكد أن هذه الشراكات تسهم في نقل الخبرات العالمية وضمان جودة المحتوى التدريبي.

وأوضح النائب أن تركيز المبادرة على إتاحة الفرص لطلاب جميع المحافظات، مع اهتمام خاص بتمكين الفتيات وطلاب التعليم الفني، يعكس بعد اجتماعي وتنموي مهم، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في الوصول إلى التدريب والتأهيل الرقمي.

النائب تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ صندوق تطوير التعليم مجلس الوزراء شتاء رقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

دينا فؤاد

بالكاجوال .. دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر انستجرام

الفنان أحمد زاهر في مسلسل لعبة قلبت بجد

غضب أحمد زاهر في الحلقة 10 من لعبة وقلبت بجد بسبب استغلال الأحزان لصناعة الترند

مصطفي حجاج

بالصور .. مصطفى حجاج يشعل حفل كامل العدد على شاطئ جدة

بالصور

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد