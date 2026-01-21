لاعبون ارتدوا قميص الزمالك وانتقلوا إلى الأهلي آخر 6 مواسم.. بالأسماء

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أسماء اللاعبين الذين ارتدوا قميص الزمالك وانتقلوا الى الاهلي اخر 6 مواسم.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اللاعبين الذين ارتدوا قميص الزمالك وانتقلوا الى الاهلي اخر 6 مواسم :

١- ياسر ابراهيم

٢- محمود كهربا

٣- امام عاشور

٤- احمد رضا

٥- عمر كمال عبد الواحد

٦- زيزو

٧- اشرف بن شرقي

٨- ياسين مرعي

٩- أحمد عيد".

وكان قد كشف كريستوفر وينين، وكيل أعمال اللاعب بابلو الصباغ، عن تطورات المفاوضات الجارية مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وقال كريستوفر في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن هناك محادثات قائمة بالفعل مع النادي الأهلي، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التوقيع الرسمي على العقود.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، في انتظار حسم الأمور بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.